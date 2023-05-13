أوضح الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني أن اليوم السبت هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً،. مبيناً أن نجومه “الشرطان-البطين -الثريا”، كل نجم منها ١٣ يوماً أولهم الشرطان بدايته اليوم وأيامه ١٣ يوماً، ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية”.

وقال الحصيني ” من خلال الأرشيف المناخي الأجواء فيه حارة في وسط النهار وتعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل، يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع”.

وأضاف” أول النجوم الشامية، تكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم خاصة اذا كنت السنة قليلة المطر”.

وتابع ” يعتبر من مواسم الأمطار في المملكة والخليج يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل يقول العامة “إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران”.

واستطرد”ومعنى قولهم ( حضرت الأوطان ) أي أنهم يرجعون عن البوادي إلى أوطانهم ، وطلب مياه الآبار ؛ لأن مياه الغدران قد قلت حينئذ في البوادي من المستحسن فتح السدود لسقي المزارع وهو أفضل من بقاء السيول خلف السدود وبالتالي تبخر الماء عند ارتفاع الحرارة “.