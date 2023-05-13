أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، هل هناك مُدة معينة يجب أن يلتزم بها الرجل قبل أن يتزوج بعد وفاة زوجته.

وقال الشيخ علي الشبل، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه لم توجب الشريعة ولم تندب أن يحد الرجل على زوجته؛ فلو ماتت زوجته وتزوج بعدها بدقيقة صح زواجه ولكن يراعي فيه مشاعر أولاده في فقد أمهم.