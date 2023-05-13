شهدت محافظة ذي قار في العراق ولادة طفلة بعين واحدة في واقعة نادرة؛ حيث أوضح الأطباء أن الحالة يتسبب فيها نقص الأنسجة الدماغية للطفل المولود.

وأوضحت الطبيبة بسمة محمد، من داخل المستشفى الذي تمت فيه الولادة، أن هذه الحالة تعتبر غريبة في الطب، وهي ولادة طفل بعين واحد أو بدون عيون.

وأشارت إلى أن الطفلة المولودة توفيت مباشرة بعد ولادتها، نتيجة انقطاع الغذاء عنها الذي كانت تحصل عليه في داخل بطن أمها.

وكانت اليمن قد شهدت حالة مماثلة لولادة طفل بعين واحدة العام الماضي في مدينة رداع بمحافظة البضاء، فيما يشهد العالم 7 حالات فقط مماثلة خلال ما يقرب من 5 قرون، حيث تم تسجيل أول حالة عام 1665.