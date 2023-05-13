اقترب نجم الهلال أندريه كاريلو من تحقيق رقمًا تاريخيًا وقياسيًا، بين لاعبي بيرو عبر، وذلك بعدما حقق مع فريقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين امس الجمعة.

ورفع كاريلو رصيده من الألقاب التي حققها في تاريخه إلى 14 بطولة، منها 9 بطولات مع نادي الهلال، و5 مع الأندية التي لعب لها.

وأصبح اللاعب في المرتبة الثانية بين لاعبي بيرو الأكثر تتويجًا بالبطولات، خلف كلاوديو بيزارو الذي حقق 19 بطولة في تاريخه.

وحقق نادي الهلال كأس الملك، بعد التفوق على الوحدة بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.