كشفت تقارير فرنسية أن باريس سان جيرمان يفكر في بيع المدافع المغربي أشرف حكيمي في السوق الصيفي.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن أداء أشرف حكيمي الأخير أثار انتقادات داخلية في باريس سان جيرمان، وسيستمع النادي إلى العروض الكبيرة للاعب المغربي هذا الصيف.

وحكيمي البالغ من العمر 24 عاما يلعب موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، وقالت الصحيفة إنه كان الاعتقاد أن اللاعب لم يتكيف في موسمه الأول مع الدوري الفرنسي، ومع النظام التكتيكي للمدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو.

وكانت بداية الموسم الثاني لحكيمي في باريس سان جيرمان إيجابية بشكل لافت لكن إدارة الفريق لم تر نفس اللاعب منذ العودة من كأس العالم 2022 رغم أنه حصل مع المغرب على المركز الرابع في المونديال.

وأوضحت “ليكيب” أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها حكيمي أمام لوريان قبل أسبوعين “أزعجت” إدارة باريس سان جيرمان وأثارت انتقادات داخلية.