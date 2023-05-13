ينوي مدرب الأهلي بيستو موسيماني رحيلة عن تدريب الفريق، فيما ستكون وجهته في قارة أخرى.

وكان موسيماني قد قدم شكره على الثقة في تكليفه بالمهمة الصعبة، قائلا: إنتهى المشروع وأنجزت المهمة في غضون 8 أشهر.

وفي تغريدة أثارت التكهنات قال: “المهمة تمت، المشروع تم تسليمه. العملاق النائم استفاق في 8 أشهر. في دولة جديدة، وقارة جديدة، ودوري مختلف. في العربية يقولون خلاص شكرا لـ جدة على تكليفي بهذه المهمة تحياتي”.

وقاد موسيماني نادي الأهلي للعودة إلى دوري المحترفين، بعد هبوطه الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى.