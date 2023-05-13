وثق مقطع فيديو ردة فعل عبدالله خوقير لاعب و رئيس نادي الوحدة الأسبق في استوديو برنامج الديوانية أثناء مباراة الهلال والوحدة .

وأبان الفيديو فرحة خوقير بتقدم الوحدة حتى اللحظات الاخيرة وبدأ يرقص ظناً منه أن اللقاء حسم من أجله فريقه لكنه تلقى صدمة بعدما تعادل الهلال في الدقائق الأخيرة بهدف البليهي .

وأظهر الفيديو حزن وحسرة خوقير بعدما فقد أمل الفوز بلقب كأس الملك .

وامتدت المباراة أمس للأشواط النهائية وركلات الترجيح حيث فاز الهلال 7/6 .