وثق مقطع فيديو ردة فعل عبدالله خوقير لاعب و رئيس نادي الوحدة الأسبق في استوديو برنامج الديوانية أثناء مباراة الهلال والوحدة .
وأبان الفيديو فرحة خوقير بتقدم الوحدة حتى اللحظات الاخيرة وبدأ يرقص ظناً منه أن اللقاء حسم من أجله فريقه لكنه تلقى صدمة بعدما تعادل الهلال في الدقائق الأخيرة بهدف البليهي .
وأظهر الفيديو حزن وحسرة خوقير بعدما فقد أمل الفوز بلقب كأس الملك .
وامتدت المباراة أمس للأشواط النهائية وركلات الترجيح حيث فاز الهلال 7/6 .
حسرة خوقير “بعد جحفلة البليهي” !
بالله هذا عنوان لخبر في صحيفة محترمة ؟!!
ماذا تركت لسوالف الشوارع والمقاهي يا أخ ماجد !!