علق الإعلامي الرياضي سعود الصرامي على إقامة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، 4 حفلات غنائية في البرتغال.

قال الصرامي “إذا كان”الخبر”صحيحاً فإنها مخالفة صريحة لأنظمة الإتحاد الدولي لكرة القدم و مخالفة مكشوفة لأنظمة لجنة الاحتراف

وأضاف الصرامي هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله فضرره المباشر على النصر كبير فالمحترف البرازيلي تراجع مستواه الفني بسبب اهتمامه بحفلاته المتتالية!فما ذنب النصر؟

في وقت سابق، أعلنت الشركة التي تدير أعمال النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، عن إقامته 4 حفلات غنائية في البرتغال.