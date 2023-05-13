كشف اللاعب السابق ريفالدو، عن الشرط الوحيد الذي يفصل الفرنسي زين الدين زيدان، عن تولي تدريب فريق النصر، الموسم القادم .

وقال ريفالدو، خلال تصريحات صحفية، “هناك حديث في الصحافة أن كريستيانو رونالدو يضغط على مجلس إدارة نادي النصر، من أجل تعيين زين الدين زيدان مدربًا للفريق، وأنا أتفهم رغبة رونالدو في العمل مع شخص كان سعيدًا للغاية معه في الماضي، ولكني أعتقد أننا لن نشاهد زيدان هناك”.

وأضاف “من ناحية أخرى، من الممكن أن ينظر زيدان لعرض النصر من الناحية المالية، وكذلك صداقته للاعب رونالدو الذي قدم له الكثير في ريال مدريد، بالتأكيد سيكون هناك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي ترغب في التعاقد مع زيدان”.

وتابع ريفالدو “وجهة زيدان ستعتمد أساسيًا على العروض المحتملة التي سيحصل عليها من الأندية الأوروبية هذا الصيف، وإذا لم تكن العروض مرضية بما فيه الكفاية، فقد يفكر زيدان في قضاء فترة قصيرة مع كرة القدم السعودية سريعة النمو “.