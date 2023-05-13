حذر الطبيب فهد الخضيري، من الجفاف الذي قد يصيب الجسم في الصيف والحر والذي قد يسبب مشاكل بالكلى والدم.

وقال “الخضيري” : ” لمنع الجفاف يجب شرب مياه كثيرة والأفضل أن لا تكون مياه معلبة منزوعة الأملاح، بل مياه موزونة الأملاح والمعادن ( مثل مياه الشبكة الحكومية اذا تشرف عليها شركة المياه الوطنية بمختبراتها) “.

كما نصح بتناول فيتامين ج بالليمون والبرتقال أو فوار وبدون مبالغة بالكمية، وتناول وجبات خفيفة جداً ومتباعدة لأن الوجبات الثقيلة تسبب عطش وجفاف! .

وأوصى بتجنب تتناول أدوية وفيتامينات إلا ومعها كمية مياه لا تقل عن نصف لتر خلال ساعتين من تناولها لكي لا تضر الكلى.