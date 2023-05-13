وثق مقطع فيديو متداول، لحظة نجاة قط صغير من حريق نشب في أحد المنازل في جدة.

وعثر أفراد المنزل المعرض للحريق على القط، مختبأ داخل دولاب، ولم يصبه شيء رغم الدخان الكثيف.

وتفاجأ أفراد المنزل المحترق بعد العثور على القط حيا، معربين عن سعادتهم.