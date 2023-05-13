أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مساعد إداري) بعدة مناطق بالمملكة (الرياض، الدمام، تبوك).

وقالت الشركة أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مُساعد إداري، وأماكن العمل هي الدمام، الرياض، تبوك.

وأضافت الشركة أن الشروط المطلوبة هي :

1- درجة الدبلوم في تخصصات السكرتارية.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

4- تنسيق المراسلات الواردة وفقًا لإرشادات الأولوية التي وضعها الرئيس المباشر.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1444/10/23هـ الموافق 2023/05/13م من خلال الرابط التالي:

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