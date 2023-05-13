عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تربعه على عرش منصات التتويج على مدار الـ9 سنوات الماضية، وذلك بعد فوزه بلقب كأس الملك بركلات الترجيح على حساب الوحدة.

وحقق الهلال بطولتي كأس السوبر السعودي وكأس الملك في 2015، وتوج بكأس ولي العهد عام 2016، قبل أن يفوز ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في عام 2017.

وتوج الهلال بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي في عام 2018، وحصد دوري أبطال آسيا عام 2019، وفاز ببطولتين في 2020، وهي؛ دوري المحترفين وكأس الملك.

وحصد الهلال التتويج بلقبي دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا في عام 2021، وحصد كأس السوبر السعودي ودوري المحترفين في 2022، قبل أن يتوج بكأس الملك عام 2023.