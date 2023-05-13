تفاعل عدد من محبي الهلال بشكل عام والحارس عبدالله المعيوف بشكل خاص مع الطريقة التي تصدى لها لركلة الجزاء الأخيرة لفريق الوحدة والتي نفذها هزاع الغامدي ونجح المعيوف في إبعادها بقدمه .

التفاعل الكبير الذي حظي به المعيوف دفع بمحبيه إلى الرجوع إلى أرشيف المسلسل الكرتوني الشهير الكابتن ماجد والذي أذيع لأول مرة في منتصف الثمانيات الميلادية وللحارس رعد الذي كان يبعد الكرات بطرق بهلوانية .

وكانت لقطة المعيوف مساء البارحة أشبه بتصدي الحارس رعد لكرات الكابتن ماجد .

وحقق الهلال أمس الجمعة فوزاً ثميناً على الوحدة في مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية وركلات الترجيح .

وتوج سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فريق الهلال بلقب كأس الملك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.