استقبل الجمهور المصري ، الفنان جورج وسوف استقبال حار لدى وصوله إلى مقر إقامته في مدينة طابا، شمال سيناء المصرية، مساء أمس الجمعة.

وحرص جمهور النجم السوري التجمع بالفندق المقرر أن يمضي إقامته فيه، مرددين “أبو وديع”.

ونشر وسوف عبر حسابه في “إنستغرام” فيديو ظهر فيه مبتسما وهو يحيي الجمهور، وعلق: “وصلت مأخر بالليل وافتكرت ما حدا هيعرف. مدينة طابا”.

يذكر أت جورج وسوف سيجري جولة حفلات في اليونان في شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تستمر الجولة لمدة 6 أيام، تبدأ بيوم 22 أغسطس وحتى يوم 27 من نفس الشهر.