تغلب نادي الإسماعيلي المصري على ضيفه الزمالك (2-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح نادي الإسماعيلي التسجيل في الدقيقة 19 من عمر وأحداث الشوط الأول من المباراة، عن طريق لاعبه ياو أنور،فيما تمكن نادي الزمالك من تعديل النتيجة وإحراز هدف التعادل عن طريق لاعبه إبراهيما نداي في الدقيقة 38 من عمر وأحداث الشوط الأول من المباراة، لـ ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وبعد مرور نحو 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، أحرز محمد أشرف روقا، لاعب الفارس الأبيض، الهدف الثاني للدراويش بالخطأ في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

ونجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز على حساب الزمالك، للمرة الأولى منذ أبريل لعام 2018، عندما التقى الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بفوز الدراويش 3-1.