أكدت الطبيبة النفسية هناء المطلق أن خوف الوالدين على أبنائهم المدمنين من الإبلاغ عنهم هو خوف من المواجهة .
وقالت أن الوالدين عليهما النظر لابنهما على أنه مريض وينبغي عليهم مساعدته ليتمكن من العلاج ومن أجل حمايته من مؤثرات الآفة الخطرة .
جدير بالذكر أن الجهات الأمنية بالمملكة أطلقت حملة “وطن بلا مخدرات” لحماية شباب وبنات الوطن من المخدرات ، وتمكنت في الآونة الأخيرة من القبض على عدد كبير من مروجي المخدرات بمختلف مناطق المملكة ومازالت الحملة مستمرة .
#من_السعودية | هل الخوف على الأبناء المدمنين، مبرر لعدم الإبلاغ عنهم؟
مداخلة هاتفية مع الطبيبة النفسية هناء المطلق. #قناة_السعودية pic.twitter.com/VAOPMu4aJq
— قناة السعودية (@saudiatv) May 13, 2023
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