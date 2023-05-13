أكدت الطبيبة النفسية هناء المطلق أن خوف الوالدين على أبنائهم المدمنين من الإبلاغ عنهم هو خوف من المواجهة .

وقالت أن الوالدين عليهما النظر لابنهما على أنه مريض وينبغي عليهم مساعدته ليتمكن من العلاج ومن أجل حمايته من مؤثرات الآفة الخطرة .

جدير بالذكر أن الجهات الأمنية بالمملكة أطلقت حملة “وطن بلا مخدرات” لحماية شباب وبنات الوطن من المخدرات ، وتمكنت في الآونة الأخيرة من القبض على عدد كبير من مروجي المخدرات بمختلف مناطق المملكة ومازالت الحملة مستمرة .