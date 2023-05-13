أكد المتخصص في الصحة العامة الدكتور أحمد العمار، أن الكافيين الموجود في القهوة والشاي غير مضر لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم حساسية للكفايين.

وقال العمار: “الشاي والقهوة مشروبات مصنفة طبيا كمشروبات طبية، وينصح باستخدامها لكن بالطريقة الصحيحة، نبعد عن التي بها محليات وإضفات كثيرة”.

وتابع: “بعكس الموجود في مشروبات الطاقة التي قد تسبب الوفاة، فالمنبهات يجب الفصل بينها حيث ليست كلها بنفس الخطورة، صحيا يوجد فرق كبير جدا بين مشروبات الطاقة وبين القهوة والشاي”.