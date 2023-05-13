أكد المتخصص في الصحة العامة الدكتور أحمد العمار، أن الكافيين الموجود في القهوة والشاي غير مضر لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم حساسية للكفايين.
وقال العمار: “الشاي والقهوة مشروبات مصنفة طبيا كمشروبات طبية، وينصح باستخدامها لكن بالطريقة الصحيحة، نبعد عن التي بها محليات وإضفات كثيرة”.
وتابع: “بعكس الموجود في مشروبات الطاقة التي قد تسبب الوفاة، فالمنبهات يجب الفصل بينها حيث ليست كلها بنفس الخطورة، صحيا يوجد فرق كبير جدا بين مشروبات الطاقة وبين القهوة والشاي”.
المتخصص في الصحة العامة د. أحمد العمار:
الكافيين الموجود في القهوة والشاهي غير مضر بعكس الموجود في مشروبات الطاقة التي قد تسبب الوفاة
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— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 13, 2023
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