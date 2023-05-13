في مرة ليست الأولى من نوعها، قوبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، بصافرات الاستهجان بعد عودته من الإيقاف.

وأطلقت جماهير باريس سان جيرمان الحاضرة في مدرجات ملعب حديقة الأمراء صافرات الاستهجان ضد ميسي بمجرد إعلان المذيع الداخلي للملعب تشكيل الفريق.

ويشارك ليونيل ميسي أساسيا في مباراة فريقه ضد أجاكسيو، مساء اليوم السبت في الجولة 35 من الدوري الفرنسي بعد عودته من الإيقاف.

وكان ميسي قد تلقى عقوبة الإيقاف لمدة أسبوع من إدارة ناديه بسبب سفره إلى المملكة دون الحصول على إذن.

وتؤكد التقارير اقتراب حسم صفقة الهلال مع ميسي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

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