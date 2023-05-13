أكد حميد أحمد الشبيلي الملقب بـ “شيخ الكرم”،في جزر فرسان، أنه يرحب بجميع الزوار والضيوف من كافة مناطق المملكة.

وأعاد الشبيلي فتح أبواب منزله بعد تقاعده مرحبا بالضيوف والزوار، قائلا: “الكرم تدريب للشخص من صغره بحيث ما يجيه ملل من استقبال الناس وهذه هي العادات والتقاليد عندنا”.

وأشار إلى أنه أصبح يتسقبل الزوار من شتى أنحاء المملكة ومن كل القبائل، مؤكدا أن جميع أبناءه اعتادوا على ذلك الأمر.