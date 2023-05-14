أكدت د. بداية العنزي، استشاري نساء وولادة أن تحاليل ما قبل الزواج مهمة جدا للطرفين لاستكشاف الأمراض الوراثية وتلك التي من الممكن أن تنتقل عن طريق التواصل الجسدي.

ولفتت “العنزي” خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” أن نتائج التحاليل قبل الزواج تتم بسرية تامة ولا توجد أي أمراض أو حالات بدون علاج .

وأضافت أن هناك الكثيرون تزوجوا ولديهم مشكلات نفسية لم تكن معروفة قبل الزواج ، مشيرةً إلى أن اختبارات الصحة الجنسية والعقلية والنفسية موجودة ومن حق الزوجة أن تطلبها.

د. بداية العنزي- استشاري نساء وولادة: تحاليل ما قبل الزواج مهمة جدا للطرفين لاستكشاف الأمراض الوراثية وتلك التي من الممكن أن تنتقل عن طريق التواصل الجسدي#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/pXSJ5djxGw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 13, 2023

د. بداية العنزي- استشاري نساء وولادة: نتائج التحاليل قبل الزواج تتم بسرية تامة ولا توجد أي أمراض أو حالات بدون علاج #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZxBDTw2dqt — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 13, 2023