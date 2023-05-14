كشفت تقارير برازيلية أن لاعب الهلال كويلار أعرب عن رغبته بمغادرة نادي الهلال.

وأفادت صحيفة UOL البرازيلية أن نادي انترناسيونال باستئناف المفاوضات مع الهلال .

وتابعت أن الهلال ينظر الى الموافقة على رحيل اللاعب في الصيف المقبل بمقابل 5 ملايين يورو .