كشفت تقارير برازيلية أن لاعب الهلال كويلار أعرب عن رغبته بمغادرة نادي الهلال.
وأفادت صحيفة UOL البرازيلية أن نادي انترناسيونال باستئناف المفاوضات مع الهلال .
وتابعت أن الهلال ينظر الى الموافقة على رحيل اللاعب في الصيف المقبل بمقابل 5 ملايين يورو .
كشفت تقارير برازيلية أن لاعب الهلال كويلار أعرب عن رغبته بمغادرة نادي الهلال.
وأفادت صحيفة UOL البرازيلية أن نادي انترناسيونال باستئناف المفاوضات مع الهلال .
وتابعت أن الهلال ينظر الى الموافقة على رحيل اللاعب في الصيف المقبل بمقابل 5 ملايين يورو .
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