يترقب النصر مشاركة الإسباني ألفارو جونزاليس، مدافع فريق النصر، في مواجهة الطائي، بعد غد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ووفقا للمصادر فإن الجهاز الطبي في نادي النصر، قد يقرر مشاركة ألفارو من عدمها في اللقاء، مبينا أنه سيكون جاهزًا 100 في المئة قبل لقاء الشباب في الجولة ما بعد المقبلة، بحسب الرياضية.

وكان ألفارو شارك بالتدريبات اللياقية الانفرادية، أمس، عقب خضوعه لجلسة علاجية في العضلة الخلفية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

ويعاني جونزاليس من إصابة في العضلة الخلفية، تعرَّض لها خلال مباراة الخليج في الجولة الماضية “1ـ1”.