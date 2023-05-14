كشف تقرير قناة إم بي سي، عن سبب تسمية الشوارع في ‎السعودية، موضحا أن تسمية الشوارع غالبا تنسب إلى رموز وشخصيات قدموا خدمات جليلة للوطن والمواطن والمقيم في جميع المجالات.

وأشار التقرير، إلى شوارع أصبحت أسمائها متداولة عند الناس مثل شارع التحلية الذي هو في الأساس شارع الأمير محمد بن عبدالرحمن وسمي بالتحلية نسبة إلى وجود المؤسسة العامة لتحلية المياه.