علق الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل، على تتويج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الوحدة.

وقال عبدالكريم الزامل: مشكلة الوحدة أنه واجه الهلال ولو كان فريق آخر غير الهلال لكسبه سواء النصر أو الاتحاد أو الشباب.

وتابع عبدالكريم الزامل: خبرة الهلال وشخصية الفريق المتوارثه جيل بعد جيل.