علق الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل، على تتويج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الوحدة.
وقال عبدالكريم الزامل: مشكلة الوحدة أنه واجه الهلال ولو كان فريق آخر غير الهلال لكسبه سواء النصر أو الاتحاد أو الشباب.
وتابع عبدالكريم الزامل: خبرة الهلال وشخصية الفريق المتوارثه جيل بعد جيل.
عبدالكريم الزامل : مشكلة الوحدة أنه واجه #الهلال ولو كان فريق آخر غير الهلال لكسبه سواء النصر أو الاتحاد أو الشباب ، لكن خبرة الهلال وشخصية الفريق المتوارثه جيل بعد جيل .! pic.twitter.com/50kEboOeZh
— Fahad#الهلالي (@fs20142) May 13, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً