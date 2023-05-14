كشف ثامر الحصان رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية، سبب ارتفاع أسعار الأغنام في السوق المحلية مع اقتراب موسم الأضاحي.

وأوضح الحصان إنه يوجد ارتفاع الأسعار بنسبة 30 إلى 40% بسبب قلة المعروض وقلة المستورد، ونحن مقبلون على موسم الأضحية، مبينا أنه “إذا لم يكن هناك ضخ مناسب من المستورد في السوق فالأسعار قد ترتفع أكثر من ذلك”.

وأضاف أنه بالنسبة إلى النعيمي فالمعروض منه قليل جدا جدا في السوق، لعدم وجود استيراد من الخارج، والسبب في ذلك أن الزراعة قررت وقف الاستيراد من الأردن على سبيل المثال، وأيضا الأوضاع التي يشهدها السودان حاليا.