أعلنت إدارة نادي الإبل عن رسوم التسجيل للراغبين في المشاركة في مهرجان جادة الإبل بتبوك، موضحة أن رسوم التسجيل تشمل كذلك رسوم التوثيق وسحب عينات الـ DNA .

ولفتت إلى أن رسوم التسجيل المكشوف الخاصة بالفحل المنتج تبلغ 10 آلاف ريال، وتشمل: الشمل والصفر والوضح والشقح والحمر والمجاهيم، كما تبلغ قيمة التسجيل المكشوف للفردي بجميع فئاته 1500 ريال.

وتابعت أن رسوم التسجيل المكشوف للجمل 30 للألوان تبلغ 10.920 ريال والمخفي 21.240 ريال، وذلك لفئات الشمل والصفر والوضح والشقح والحمر والمجاهيم، مبينة أن التسجيل المخفي يحجب المشاركة في الشوط عن المنافسين.

وأشارت إلى أن رسوم التسجيل المكشوف لكل من 20 جملاً والفحل المنتج والفردي (حراير) تبلغ 5 آلاف ريال، إلى جانب 7.480 ريال لمسابقة الهجيج.