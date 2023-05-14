قال المحلل السياسي تركي القبلان، إن السعودية عبر تاريخها لاحتضان أو في أي موقف تفاوضي تجيد “تكنيك” اللحظات الأخيرة.

وتابع تركي القبلان: هذا ناتج عن تمرّس طويل المدى أدى إلى احتراف الأداء التفاوضي بالخبرة والتجربة ، وهنا تتجلى الحنكة السعودية.