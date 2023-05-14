تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫10189 مقابل الريال الواحد 0٫24374
الدولار:3٫75030 مقابل الريال الواحد 0٫26665
درهم إماراتي:1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97915
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75461
دينار أردني: 5٫28665 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي:12٫31888 مقابل الريال الواحد 0٫08185
دينار بحريني:10٫03145 مقابل الريال الواحد 0٫09969
الريال القطري: 1٫03002 مقابل الريال الواحد 0٫97085
الدرهم المغربي:0٫37653 مقابل الريال الواحد 2٫65841
الجنيه المصري:0٫12237 مقابل الريال الواحد 8٫17205
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