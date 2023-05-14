أثار رئيس الطائي تركي الضبعان جدلا لمحبي الطائي وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدات غامضة لم يكشف عن معناها ولا عن اتجاهها؛ حيث كتب الضبعان “في فمي ماء” ثم وضع أكثر من علامات استفهام؟.

عبارات رئيس الطائي المحيرة والتي تأتي قبل أيام من لقاء منتظر يجمع فريقه بالنصر في مدينة حائل أتبعها بتغريدة أخرى كتب فيها “الدقة مطلوبة بالذكريات”.

ويعد رئيس الطائي الذي ألمح إلى الذكريات هو صاحب هدف الفوز على النصر في موسم الـ١٤٠٦ هجرية في أول لقاء ينقل مباشرةً من حائل عندما كان لاعبًا وبعد أن أصبح رئيسًا؛ فهو صاحب العبارة الشهيرة في الموسم الرياضي الماضي “سوف نغير بوصلة الدوري” ونجح في الفوز على الاتحاد متصدر الدوري؛ مما منح الهلال الفرصة حينها لخطف اللقب من العميد بعد أن كان على بعد خطوة من اللقب.