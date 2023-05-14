تتمتع الطائرات بـ واحدًا من أكثر أنظمة التهوية تطوراً في العالم; لذلك فإن الحفاظ على منافذ التهوية العلوية فوق رأسك مفتوحة سيقلل فرص إصابتك بالأمراض.

وأكد الخبراء إن الحفاظ على المنافذ مفتوحة، يمكن أن يساعدك على تجنب الاتصال ببعض الجراثيم والفيروسات ويقلل من خطر إصابتك بالمرض إلى النصف، لا سيما في موسم الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا .

وذكر الخبير في الأمراض المعدية المرتبطة بالسفر الجوي الدكتور مارك جيندرو:” أنه إذا كان هناك جسيم فيروسي في الإطار المحيط بك، فمن الناحية النظرية يمكن دفعه ونقله بسرعة خارج المساحة المحيطة بك.”

ونصح جيندرو بإحضار معقم اليدين على متن الطائرة، وكذلك غسل اليدين لتقليل المخاطر.

ويُذكر أن نظام التهوية على متن الطائرة يساوي في الواقع، أو أفضل قليلاً، من معظم غرف العمليات والمستشفيات في جميع أنحاء العالم.

ويعد الازدحام في الممرات بعد هبوط الطائرة خطرا كبيرا، لأنه بعد الهبوط يقوم الطيار بإغلاق نظام تهوية الطائرة قبل تشغيل الطاقم لوحدة الطاقة المساعدة في الطائرة.