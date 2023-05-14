أكد استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت لـ«HuffPost» الدكتور سامي فيروزي، أن داء الشرايين المحيطية يمكن أن يتسبب في هشاشة أظافر القدمين أو نموها ببطء.

وقال فيروزي :” أن ارتفاع الكوليسترول يؤدي للإصابة بمرض هوائي محيطي يدعى باختصار PAD، وهو المكان الذي تتراكم فيه اللويحات الدهنية في الشرايين، وتسمى تصلب الشرايين، التي تحد من تدفق الدم إلى ساقيك.”

وأوضح أيضًا أن مرض الشرايين المحيطية يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في أظافرك، مما يعني عدم وجود ما يكفي من الأكسجين أو العناصر الغذائية لتشجيع نمو الأظافر.