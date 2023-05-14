كشفت شركة إنماء لتصنيع الحديد (إينماستيل)، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف متعددة في المجالات الإدارية و الهندسية؛ بمقر الشركة بـ الجبيل.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

– رئيس قسم إدارة المشاريع.

– مدير مشروع.

– مدير عقود.

– مهندس تقدير.

– مهندس تخطيط.

– مهندس تخطيط و إنتاج.

– مهندس إنتاج أول.

– مهندس رسم إنشائي.

– مشرف تصنيع.

– مشرف مستودعات.

– أخصائي مشتريات.

– مسؤول الخدمات اللوجستية.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

– خبرة من 3 سنوات فما فوق لجميع الشواغر.

– شهادة بكالوريوس في نفس مجال العمل.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]