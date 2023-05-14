كشفت شركة إنماء لتصنيع الحديد (إينماستيل)، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف متعددة في المجالات الإدارية و الهندسية؛ بمقر الشركة بـ الجبيل.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
– رئيس قسم إدارة المشاريع.
– مدير مشروع.
– مدير عقود.
– مهندس تقدير.
– مهندس تخطيط.
– مهندس تخطيط و إنتاج.
– مهندس إنتاج أول.
– مهندس رسم إنشائي.
– مشرف تصنيع.
– مشرف مستودعات.
– أخصائي مشتريات.
– مسؤول الخدمات اللوجستية.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:
– خبرة من 3 سنوات فما فوق لجميع الشواغر.
– شهادة بكالوريوس في نفس مجال العمل.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]
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