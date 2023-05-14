أكد الناقد الرياضي عبدالله فلاته، أن الهلال‬⁩ والاتحاد‬⁩ تضررا من الأخطاء التحكيمية.

وقال فلاته خلال لقائه على برنامج أكشن مع وليد :” أن المستفيد الأول من هذه الأخطاء “معروف” ولا جدال، والشمس لا تتغطى بغربال .”

وجاء ذلك ردًا على مغرد كتب :”أن أكثر المستفيدين من التحكيم هذا الموسم يطالب بالعدالة.”