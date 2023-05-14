أكد الناقد الرياضي عبدالله فلاته، أن الهلال والاتحاد تضررا من الأخطاء التحكيمية.
وقال فلاته خلال لقائه على برنامج أكشن مع وليد :” أن المستفيد الأول من هذه الأخطاء “معروف” ولا جدال، والشمس لا تتغطى بغربال .”
وجاء ذلك ردًا على مغرد كتب :”أن أكثر المستفيدين من التحكيم هذا الموسم يطالب بالعدالة.”
عبدالله فلاته: #الهلال و #الاتحاد تضررا من الأخطاء التحكيمية والمُستفيد الأول "معروف" .#الهلال_الوحدة#الهلال_الاتحاد#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 13, 2023
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