قامت شركة بيجو عملاق تصنيع السيارات الفرنسية، بتقديم عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل سوق المملكة سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، والبيك أب، بالاضافة إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

وتتوفر السيارة بيجو 3008 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي.

وتستمد السيارة قوتها من محرك آخر يضخ قوة اجمالية قدرها 181 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

وجاءت الأبعاد الخارجية للسيارة كالتالي:

– الطول 4.447 متر.

– العرض 1.841 متر.

– الارتفاع 1.624 متر.

– قاعدة العجلات 2.675 متر.

– سعة التخزين الخلفية 520 لتر.

وتتوفر السيارة بالأسعار الآتية :

– الفئة الاولى بيجو 3008 موديل 2023 بسعر 121.900 ريال.

– الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بسعر 143.750 ريال.

– الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر 157.550 ريال.