أوضحت وزارة الصحة، إن الأطفال والمراهقين هم أكثر الفئات المعرضة لقصر النظر، بالإضافة إلى من لديه تاريخ عائلي بهذا المرض.

وقالت الوزارة، أن قصر النظر يعد من أنواع العيوب الانكسارية وأكثرها شيوعا حيث يرى الشخص المصاب بهذا المرض الأشياء القريبة بوضوح بينما يصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة.

وأشارت إلى أن هناك 3 أعراض يشعر بها المصاب بهذا المرض، وهي: صعوبة رؤية الأشياء البعيدة وصداع نتيجة لإجهاد العينين، ورمش وفرك العينين باستمرار، كما أن هناك 3 طرق للتكيف والعلاج من المرض، تمثلت في ارتداء النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وإجراء جراحات تصحيح البصر.