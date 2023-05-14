كشفت (شركة رواف منى لخدمات الحجاج)، عن بدء التقديم على الوظائف الموسمية بمركز العناية بالحجاج لموسم حج 1444هـ في مجالات مختلفة للعمل في موسم حج ١٤٤٤هـ لمختلف المؤهلات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– ممثل مركز الإتصال.

– مدير نظام ERP.

– مدرب أنظمة.

– مدير تدريب.

– مساعد فني.

– أخصائي إحصائيات وتقارير.

– مديرة مهام.

وأفادت بأن المؤهلات المطلوبة:

– شهادة الثانوية.

– شهادة الدبلوم.

– درجة البكالوريوس.

– درجة الماجستير.

– درجة الدكتوراه.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن حتى الاكتفاء من العدد المطلوب من خلال الموقع .