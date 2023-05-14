أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح 50 لوحة مركبة في مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، عبر منصة “أبشر”.

وقالت الإدارة أن المزاد يتضمن لوحات “خصوصي”، ونقل خاص، ودراجات نارية، ويستمر حتى غدًا الاثنين، الموافق 15 مايو، حيث يمكن المشاركة بالمزاد والاطلاع على اللوحات المعروضة عن طريق الموقع الإلكتروني هنا

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المشاركة في المزاد إلكترونياً، عن طريق تسجيل الدخول في “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، وأخيراً اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.