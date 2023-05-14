أبهرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز والملكة المستقبلية للمملكة البريطانية، العالم بالعزف على البيانو، خلال افتتاح مسابقة الأغنية الأوروبية.

وكانت كيت ميدلتون، قد عزفت على البيانو جنبًا إلى جنب مع الفائزين الأوكرانيين العام الماضي، أوركسترا كالوش، في تسلسل افتتاحي مذهل للنهائي الكبير، عُرض على جمهور عالمي بلغ 160 مليونًا.

وتستضيف المملكة المتحدة المسابقة نيابة عن أوكرانيا ، والتي فازت بالمسابقة العام الماضي، وقد أظهر المشجعون دعمهم لكلا البلدين.

والجدير بالذكر أن مسابقة الأغنية الأوروبية 2023 هي النسخة السابعة والستون من مسابقة الأغنية الأوروبية، تم تنظيمها من قبل اتحاد البث الأوروبي وهيئة الاذاعة البريطانية (BBC) نيابة عن هيئة البث العامة الأوكرانية (UA: PBC).