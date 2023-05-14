سد الملك فهد يفتح أبوابه دعمًا للمزارعين

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير عن فتح بوابات سد الملك فهد ببيشة اعتباراً من اليوم الأحد، لتصريف نحو 40 مليون م3 من مياه السد.

وقال مدير عام فرع الوزارة المكلف محمد عسيري، أن خطة التشغيل والري تأتي بالتنسيق مع إمارة المنطقة، والدفاع المدني، والجهات ذات العلاقة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير مجرى الوادي من أي عوائق.

وأفاد أن الخطة تتضمن قياس الأثر البيئي خلال مدة الفتح، ومدى استفادة المزارعين من تصريف المياه في الوادي، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الوادي وتجمعات المياه والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

ويعد سد الملك فهد ببيشة من أكبر السدود في المملكة، من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون مترٍ مكعب.