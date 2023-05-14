ظهر المواطن الشاب تركي خالد سنيد السنيد، في مشاهد مؤثرة في أول لقاء له بوالدته المصرية التى انفصلت عن والده السعودي، وذلك بعد فراق دام 32 عامًا.

وأوضح الشاب في لقاء مع “صباح العربية” أنه لم يصدق بداية الأمر أنه عثر أخيرا على والدته المصرية، كاشفا عن رحلة البحث الطويلة عن والدته عندما سافر إلى مصر، وتوجه للسفارة السعودية بالقاهرة بعد العيد مباشرة فوجد جميع الأوراق الخاصة بملف والديه.

وروى كيف تم التواصل مع الجهات المعنية المصرية التي بحثت في أكثر من مكان عن الأم المفقودة، حتى عثرت عليها، حينها تواصلت معها السفارة السعودية، وأخبرتها عن ابنها.

وذكرت والدته إنها حاولت كثيرا أن تتواصل مع ابنها في المملكة ولكنها لم تتمكن من ذلك، لافتة إلى أنها لم تصدق بداية أن ابنها موجود وهو يبحث عنها. وأضافت أنها تحدثت أيضا مع زوجته وابنه.

شاهد.. لحظة لقاء المواطن السعودي "تركي السنيد" بوالدته بعد فراق دام 32 عاماً #السعودية pic.twitter.com/WZuRvGSZZ3 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 14, 2023

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