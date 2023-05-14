وجه الناقد الرياضي عدنان جستنية رسالة قوية للهلاليين مؤكدًا فيها أن فهد بن نافل لا يحتاج منهم للتفكير في استمراريته لـ 4 سنوات أم لا .

وقال جستنية في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر :” يفكرون في استمرارية فهد بن نافل رئيسًا لناديهم لأربعة سنوات أخرى أم لا، بالله عليكم بعد كل الانجازات التي تحققت في عهده هل يحتاج منهم مثل هذا التفكير؟”.

وأضاف:” من المفروض أن يدعمون إعادة تزكيته ولا يقبلون أي مرشح بديل، ولكنها تركيبة وبيئة الهلال حالة خاصة تستحق الدراسة، ويأتي من ينتقدك ويوجه اللوم لك كيف تدافع وتقف مع نادٍ له .”

وتابع :” مواقف سيئة مع ناديك ويستعرض معاك تلك المواقف، هذا موضوع كان لي صولات وجولات لم اسكت عنه وحاربت انذاك من ظلم الاتحاد، والآن نتحدث عن حالة مختلفة والعمل المتميز الذي تقوم به الإدارة الهلالية الحالية .”

واستطرد :” ألا يدعوني أن اكون لها منصفًا؛ فكلمة الحق يجب أن تقال، ولو فكر الهلاليون من وجهة نظري في غير بن نافل سيندمون كثيرًا .”