لقت سيدة مسنة، اليوم الأحد، مصرعها أثناء إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية التركية في منطقة أكشابات بطرابزون وذلك بعد إصابتها بنوبة قلبية خلال الإدلاء بصوتها.

وتفصيلاً، جاءت السيدة التي تدعى أيسل أولوسوي وتبلغ من العمر 75 عاما مع أقاربها للإدلاء بصوتها في صندوق الاقتراع رقم 1093 في نادي مسجد ديريتشيك جيفريلي.

وأفادت بعض المصادر بأن المسنة شعرت بالمرض فجأة، وفارقت الحياة خلال محاولة نقلها إلى المستشفى من قبل الأشخاص المحيطين بها.

وبدورها قامت السلطات بفتح تحقيق في الحادث.

والجدير بالذكر أن عشرات الملايين من الأتراك توجهوا اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد وأعضاء البرلمان، في انتخابات توصف بالمفصلية، ووسط أجواء من التنافس الشديد بين الأحزاب والمرشحين، مما يجعل إجراءات التعامل مع صناديق الاقتراع وتأمينها وعدّ الأصوات وفرزها محل اهتمام كبير.