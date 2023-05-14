ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، في إطلالة مميزة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاءت إليسا بفستان أبيض طويل ومحتشم، في إطلالة كلاسيكية خطفت الأنظار ولاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور خلال التعليقات.

وتستعد الفنانة اللبنانية، لطرح فيلم وثائقي عن حياتها بالتعاون مع منصة نتفليكس قريبا .

يُذكر أن الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا المقرر إقامتها فى المملكة بجدة يوم 18 مايو الحالى طرحت أسعار تذاكر الحفل وذلك بمشاركة الفنان آدم، حيث تتراوح أسعار الحفل بين VVIP بـ 1450 ريال أي يعادل 11947 جنيها وVIP بـ 1250 ريال أي يعادل 10299 جنيها وA بـ 550 ريال أي يعادل 4531 جنيها، وB بـ 390 ريال أي يعادل 3213 جنيها، وC بـ 250 ريال أي يعادل 2059 جنيها.