تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، من القبض على قائد مركبة لصدمه مركبة ومحاولة دهس الموجودين.

وأوضحت أنه قام بالاعتداء على شخص آخر بسلاح أبيض أمام منزله أثناء الهروب من الموقع، وذلك بعد تلقي بلاغ عن قيام قائدي مركبتين بالتفحيط، لافتة إلى أنه جار القبض على الآخر.