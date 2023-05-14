تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، من القبض على قائد مركبة لصدمه مركبة ومحاولة دهس الموجودين.
وأوضحت أنه قام بالاعتداء على شخص آخر بسلاح أبيض أمام منزله أثناء الهروب من الموقع، وذلك بعد تلقي بلاغ عن قيام قائدي مركبتين بالتفحيط، لافتة إلى أنه جار القبض على الآخر.
📹 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على قائد مركبة لصدمه مركبة ومحاولة دهس الموجودين والاعتداء على أحدهم أثناء الهروب من الموقع وجار القبض على الآخر. pic.twitter.com/bpzxfFOMHq
— الأمن العام (@security_gov) May 14, 2023
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