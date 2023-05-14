أكدت دراسة جديدة أن مجرد الشعور بالجوع يمكن أن يكون كافيا لإبطاء الشيخوخة، وحتى طعم ورائحة الطعام يمكن أن يعكسا فوائد قيود النظام الغذائي.

وأوضحت الدراسات السابقة بشكل قاطع أن تقييد السعرات الحرارية يمكن أن يزيد من عمر الحيوانات؛ حيث وجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Science، أن الجوع وحده يمكن أن يزيد من عمر ذباب الفاكهة.

وتمكن الباحثون، بقيادة فريق من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة، من التوصل إلى أن تجويع الذباب إما عن طريق حرمانهم من جزيئات الأحماض الأمينية، أو عن طريق تحفيز مناطق الدماغ المرتبطة بالحافز للتغذية، يطيل من عمر الذباب.

وأوضح سكوت بليتشر، المؤلف المشارك في الدراسة: “لقد قمنا نوعا ما بفصل تأثيرات إطالة العمر لتقييد النظام الغذائي عن جميع التلاعبات الغذائية في النظام الغذائي التي عمل الباحثون عليها لسنوات عديدة للقول إنها ليست ضرورية”.

وأظهرت الدراسة أن إدراك عدم وجود ما يكفي من الغذاء كاف لإحداث فوائد تمديد الحياة، وخلص الباحثون في الدراسة إلى أن “إظهار كفاية الجوع لإطالة العمر الافتراضي يكشف أن الحالات التحفيزية وحدها يمكن أن تكون محركات حتمية للشيخوخة”.