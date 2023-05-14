قامت أمانة منطقة الرياض بتحديد عددًا من الاشتراطات لممارسة البيع الجائل، منها عدم بيع المنتجات التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية، وقصر العمل في العربات على السعوديين فقط، ومنع عمل الأطفال فيها.

كما اشترطت الأمانة على وجود شهادة صحية مع البائع، وأن يكون البيع في الكشك أو العربة أو “البسطات” فقط، وعدم بيع البضائع الفاسدة أو المغشوشة.

ويُشار إلى أن الأمانة حددت 24 شهرا لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير نقاط الباعة الجائلين في نطاقات البلديات الفرعية بمدينة الرياض.

يُذكر أن أمانة الرياض أعلنت في عام 2021 تخصيص 389 نقطة خاصة للباعة المتجولين، يمكنهم استخدامها والتواجد فيها على مدار اليوم، دون التعرض لغرامة.