أكدت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الحكم أخطأ باحتساب ضربة الجزاء الثانية للاتحاد أمام الشباب الشهر الماضي.

وأوضحت دائرة الحكام، أن ركلة الجزاء المُحتسبة لفريق الاتحاد أمام الشباب في الدقيقة 90 + 13 غير صحيحة.

وبينت أنه كان يجب على الحكم العودة واحتساب ركلة حرة مباشرة للشباب نظراً لأن مرحلة بناء اللعب بدأت بعد العرقلة في منتصف الملعب.

وفي سياق منفصل، أكدت دائرة الحكام، أن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لـصالح ميشايل ديلغادو لاعب الهلال أمام النصر في الدقيقة 61 ضمن مبارة مقدمة من الجولة الـ 25 من دوري روشن كان صحيحًا.