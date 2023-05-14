كشفت صحيفة “ماركا” آخر التطورات الخاصة بارتباط اسم ريال مدريد بضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة “ماركا” في تقرير لها، اليوم الأحد، إن “ريال مدريد لا يفكر في التوقيع مع مبابي ولا يوجد هناك أي سيناريو محتمل حتى يتفاوض فيه النادي مع الفريق الفرنسي. هذا الباب مغلق تماماً”.

وأضاف التقرير: “في الوقت الحالي داخل ريال مدريد يعتبرون أن البرازيلي فينيسيوس جونيور أعلى تقييما من كيليان مبابي، أو على أقل تقدير يؤدي بشكل أفضل من النجم الفرنسي”.

وأوضح التقرير: “كان أداء فينيسوس مثيرا للدهشة في النادي، لكن الحقيقة هي أن الثقة فيه كانت كاملة ومطلقة منذ وصول النجم البرازيلي”.

وشددت الصحيفة: “أما في الجانب الاقتصادي فلا وجود لمكان بشأن إمكانية ضم مبابي في الوقت الحالي، بسبب راتب اللاعب الفرنسي المرتفع، وحتى أيضاً بسبب عدم التوافق مع إدارة باريس سان جيرمان”.

وأوضحت: “إذا أنهى مبابي عقده قبل 2024 حينها سوق يتغير السيناريو، ولكن في الوقت الحالي هم سعداء جداً بما يقدمه فينيسيوس”.