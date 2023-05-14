أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” بلوغ أرباح قطاع التأمين 689 مليون ريال خلال العام 2022م، مقارنة بصافي خسارة بلغ 47 ميلون ريال في عام 2021م.

وأكد تحسّن دخل عمليات التأمين، بجانب ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 79%في عام 2022م، مقارنة بـ 77 % في عام 2021م.

وأضاف أن قطاع التأمين شهد نموًا بقرابة 26.9% في عام 2022م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 53 مليار ريال، حيث شهد كل من التأمين الصحي والمركبات وتأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2022م ليصل إلى 2.09%، مقارنة بـ 1.91% في عام 2021م؛ نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة. كذلك حافظ معدل الخسارة الإجمالية للقطاع على ثباته عند 83.4% في العام 2022م.